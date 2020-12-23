Комітет Ради не висловлював недовіри Тарану - депутатка

Голова підкомітету з держбезпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук спростовує інформацію про висловлення недовіри комітетом міністрові оборони Андрію Тарану.

Про це Верещук сказала в коментарі Укрінформу.

«Ми не голосували щодо цього, і рішення щодо цього немає. Ми лише дійшли до висновку, що треба звернутися з листом до Президента за результатами звіту міністра оборони, і звернулися з листом до Президента. Тобто формального висловлення недовіри міністру Тарану від Комітету національної безпеки і оборони не було», - зауважила депутат.

Верещук уточнила, що члени Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки за результатами звіту міністра звернулися з листом іншого змісту до Президента.

За словами депутата, члени комітету у листі до Президента оцінили стан справ, зауважили на незадовільному виконанні державного оборонного замовлення і «перерахували причини, за якими ми вважаємо, що є питання до пана Тарана».

«Але це точно не є висловлення йому недовіри, і це точно не є формальним приводом до якихось дій. Ми звернулися до Президента і у своєму зверненні виклали причини і причинно-наслідкові зв'язки», - підкреслила Верещук.

Як повідомлялося, народні депутати, члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки напередодні взяли участь у розширеному засіданні колегії Міністерства оборони. Міністр оборони Андрій Таран підбив підсумки роботи відомства у 2020-му та визначив завдання на наступний рік.