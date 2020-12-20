На Донбасі за тиждень вилучили та знищили понад 700 боєприпасів

Піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій зі складу Об'єднаних сил уподовж тижня вилучили та знешкодили 726 вибухонебезпечних предметів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

«Так, із 11 по 18 грудня 2020 року сили та засоби підрозділів ДСНС зі складу Об'єднаних сил майже сотню разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро- та водопостачання», - зазначається в повідомленні.

За даними штабу, піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 39 га території, вилучили та знешкодили 726 вибухонебезпечних предметів.

Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 10 тис. 104 рази, вони обстежили 8 928,62 га території та 23,1 га акваторії, вилучили та знешкодили 60 тис. 523 вибухонебезпечних предметів.

Крім того, повідомляється, що у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники від початку ООС надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну, 78 тис. 914 особам.

Як повідомлялося, за даними військових, на розмінування територій Донбасу знадобляться десятки років, оскільки вздовж лінії зіткнення є сотні тисяч мін та боєприпасів, які не розірвалися.