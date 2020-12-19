За ґратами на окупованих територіях перебувають понад 400 українців — СБУ

У слідчих ізоляторах та в’язницях на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають понад 400 громадян України.

Про це заявив виконувач обов’язків голови Антитерористичного центру при СБУ Юрій Малашко під час круглого столу на тему “Переслідування з політичних і релігійних мотивів на окупованих територіях”, передає Укрінформ із посиланням на Суспільне.

За його словами, близько 260 осіб ув'язнені на окупованих територіях на сході України. Ще 148 громадян перебувають у полоні в анексованому Росією Криму.

При цьому представниця Офісу Президента Наталія Зарецька заявила, що російська влада не зацікавлена в обміні полонених.

“Ключі від в’язниць знаходяться в Кремлі. Україна робить максимум для того, щоб обмін і взаємне звільнення могли відбутися, але тут потрібне бажання обох сторін”, – сказала Зарецька.

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Як повідомлялось, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук повідомив, що проведення обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО до кінця 2020 року поки малоймовірне, оскільки російська сторона не подала своїх кандидатур на обмін полоненими та критикує український список.

Українська делегація ТКГ під час відеоконференції 16 грудня закликала російську сторону підтримати "План спільних кроків", який, зокрема, включає звільнення утримуваних осіб і розблокування КПВВ. Представник РФ на конференції був відсутній.

Як повідомляв Укрінформ, родини 53-х незаконно ув’язнених Російською Федерацією українських громадян, які наразі перебувають за ґратами в РФ та утримуються на тимчасово окупованих територіях, отримають матеріальну допомогу по 100 тис. грн.