Минулої доби окупанти п'ять разів зривали «тишу» на Донбасі

Упродовж минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"Поблизу Водяного на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1. Тричі противник порушив режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Для провокації наших воїнів спершу застосував ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю", - наголосили у штабі.

Там також додали, що на решті ділянок лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

При цьому самі постріли окупантів були неприцільними та не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

"Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - кажуть військові.

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Також повідомляється, що минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1106 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 437 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 136 та 56 осіб відповідно.

"Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5049 транспортних засобів та 4951 особа. Також було затримано 1 особу, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - розповіли у штабі.

Як раніше повідомляло агентство, у п'ятницю, 18 грудня, ОБСЄ зафіксувала 24 «Гради» на окупованому Донбасі.