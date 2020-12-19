Минулої доби окупанти п'ять разів зривали «тишу» на Донбасі
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.
"Поблизу Водяного на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120-го калібру. На цьому напрямку ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1. Тричі противник порушив режим припинення вогню і неподалік Авдіївки. Для провокації наших воїнів спершу застосував ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю", - наголосили у штабі.
Там також додали, що на решті ділянок лінії розмежування ситуація залишається спокійною.
При цьому самі постріли окупантів були неприцільними та не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
"Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - кажуть військові.
Також повідомляється, що минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1106 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 437 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 136 та 56 осіб відповідно.
"Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5049 транспортних засобів та 4951 особа. Також було затримано 1 особу, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - розповіли у штабі.
Як раніше повідомляло агентство, у п'ятницю, 18 грудня, ОБСЄ зафіксувала 24 «Гради» на окупованому Донбасі.