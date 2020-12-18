Арестович офіційно вибачився за оприлюднення версії окупантів про загибель воїна ЗСУ

Радник з інформаційної політики Української делегації для участі в ТКГ Олексій Арестович вибачився за дезінформацію суспільства і оприлюднення версії російських окупантів щодо причин смерті військовослужбовця ЗСУ на окупованому Донбасі.

Як передає Укрінформ, вибачення Арестовича оприлюднено на Фейсбук-сторінці Української делегації для участі в ТКГ.

«Прошу вибачення за дезінформацію суспільства», - написав радник Делегації України в ТКГ.

Він зазначив, що вчора на сторінці Делегації було оприлюднено повідомлення про повернення українській стороні тіла одного з наших військовослужбовців, який за невідомих поки обставин опинився на тимчасово не підконтрольній уряду України території та загинув там.

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За словами Арестовича, перша версія повідомлення, в якій ідеться про те, що військовослужбовець «за попередніми даними, 14.12.20, перебуваючи у стані сп’яніння, здійснив самовільний перехід на бік противника (без зброї), та помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації», виходила від російської сторони.

«Дане повідомлення стало технічною помилкою, відповідальність за яку несу я особисто (!) (переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ) і фактично оприлюднив версію окупантів», - написав радник з інформаційної політики Української делегації для участі в ТКГ.

Він навів посилання на офіційну заяву Делегації і ще раз приніс свої офіційні вибачення ЗМІ та українському суспільству.