Окупанти передали Україні тіло військовослужбовця

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці українська делегація у Тристоронній контактній групі.

“Завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14.12.20 за невстановлених обставин потрапив на тимчасово непідконтрольну територію... Дякуємо міжнародним посередникам і групі «Евакуація 200» за допомогу в поверненні тіла нашого військовослужбовця”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причини смерті бійця встановить слідство.

Раніше ТКГ розмістила інше повідомлення, але потім його змінила. В попередньому пості йшлося, що військовослужбовець "14 грудня цього року, перебуваючи у стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї) і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації".

Зараз ця інформація відсутня. Натомість вказано, що боєць потрапив на непідконтрольну територію "за невстановлених обставин".

Як засвідчила експертиза, результати якої є у видання "Цензор.Нет", військового задушили. Основною причиною смерті вказано асфіксію, на тілі військовослужбовця виявлено численні синці.

Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG