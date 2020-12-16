Армія - у пріоритеті: Прем’єр про видатки на оборону на 2021 рік

Видатки на безпеку та оборону у 2021 році зростуть на понад 20 млрд грн і становитимуть майже 6% ВВП.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів, передає кореспондент Укрінформу.

«Стосовно видатків на безпеку й оборону - вони зростуть більш ніж на 20 млрд грн і становитимуть майже 6% ВВП. Буде збільшено виплати військовослужбовцям, продовжено програму модернізації озброєнь. Видатки безпосередньо на Міноборони, порівняно з 2019 роком, зростуть на 16 млрд грн. Тобто армія залишається у пріоритеті, як і забезпечення наших військових», - запевнив Шмигаль.

Як повідомлялося, 15 грудня Верховна Рада 289 голосами ухвалила державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету - 5,5% ВВП.