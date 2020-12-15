Дрон ОБСЄ вперше зафіксував російські реактивні системи 2Б26 на Донбасі

Російська реактивна система залпового вогню 2Б26 «Град» калібру 122 мм на базі шасі КамАЗ-5350, яка стоїть на озброєнні виключно Збройних сил Російської Федерації з 2012 року, вперше потрапила у офіційний звіт СММ ОБСЄ на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє InformNapalm.

У щоденному звіті №297/2020 від 14 грудня 2020 року вказується, що РСЗВ 2Б26 «Град» був помічений з БПЛА спостережної місії 8 грудня 2020 біля населеного пункту Тернове, в 57 км на схід від м. Донецьк.

Зазначається, що цей тип озброєння розміщений з порушенням лінії відведення.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm отримала візуальне підтвердження цієї інформації.

InformNapalm повідомляв про ці російські РСЗВ у Донецькій області ще в лютому 2016 році. Нове місце їх виявлення міні-БПЛА також зафіксоване неподалік цього району.

Видання нагадує, що російський комплекс РЕБ Р-330Ж «Житель» вчергове зафіксували на Донбасі наприкінці листопада 2020 року, а у перший звіт СММ ОБСЄ цей комплекс потрапив у серпні 2015 року.

Російський комплекс РБ-341В «Леєр-3» активно почав потрапляти у звіти СММ ОБСЄ з 2018 року. У OSINT-дослідженнях InformNapalm цей комплекс фіксувався на Донбасі, починаючи з 2015 року, і серед інших доказів факти його виявлення були оприлюднені у звітах InformNapalm, які демонструвались на асамблеї НАТО в Стамбулі в 2016 році, а також на інших міжнародних майданчиках у ПАРЄ та ОБСЄ.

фото: InformNapalm.