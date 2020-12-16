В українській армії за добу — 144 випадки коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.
«Станом на 10.00 16 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 3186 осіб. За минулу добу зареєстровано 144 нові випадки», - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 128 осіб, на ізоляції - 421 особа.
Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали – 9145 осіб, летальних випадків – 33.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 грудня лабораторно підтверджено 919 704 випадки COVID-19, з них за останню добу - 10 622.
За минулу добу госпіталізовано 3 242 особи; летальних випадків – 264; одужали 12 549 осіб; здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).
Фото: ДПСУ