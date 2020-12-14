В українській армії - 20 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 14 грудня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 3 264 особи. За минулу добу виявлено 20 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 14 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3 264 особи. За минулу добу зареєстровано 20 нових випадків», - йдеться в повідомленні

Як зазначається, один працівник ЗСУ госпіталізований до Житомирського військового госпіталю. Стан його здоров'я задовільний. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 19 осіб, на ізоляції - 404 особи.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 8 839 осіб, летальних випадків – 32.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби в Україні зареєстровано 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби. За добу госпіталізовано 1 895 осіб, одужали 5 154 особи, водночас летальних випадків зареєстровано 93.