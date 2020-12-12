В ОП заявили, що на Донбасі триває найдовше від початку війни перемир’я

У Офісі Президента заявили, що на Донбасі триває найдовше від початку війни перемир’я – понад 4 місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента у Фейсбуці.

«Понад 4 місяці триває найдовше перемир’я від початку війни на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

Паніше пресцентр штабу ООС повідомляв, що 12 грудня зафіксовано 3 порушення російськими окупаційними військами домовленостей щодо припинення вогню, двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень.

На Донбасі з 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню. Зокрема, домовленостями передбачено заборону на наступальні і розвідувальні дії, заборону на застосування вогню, включаючи снайперського, і застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.