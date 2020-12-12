Окупанти тричі порушили «тишу», ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається у вечірньому зведенні, позиції українських військових поблизу Луганського та Водяного бойовики обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів, а в районі населеного пункту Золоте-4 - зі стрілецької зброї.

Зазначається, що двоє українських військових зазнали легких поранень. Їм оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених задовільний.

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"На такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - наголосили у штабі.

Раніше українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі поінформувала, що двоє українських військовослужбовців уранці 12 грудня зазнали легких поранень у районі проведення ООС.