Окупанти тричі порушили «тишу», ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається у вечірньому зведенні, позиції українських військових поблизу Луганського та Водяного бойовики обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів, а в районі населеного пункту Золоте-4 - зі стрілецької зброї.
Зазначається, що двоє українських військових зазнали легких поранень. Їм оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених задовільний.
"На такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - наголосили у штабі.
Раніше українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі поінформувала, що двоє українських військовослужбовців уранці 12 грудня зазнали легких поранень у районі проведення ООС.