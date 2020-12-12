На Донбасі поранені двоє бійців ООС

Двоє українських військовослужбовців уранці 12 грудня зазнали легких поранень у районі проведення ООС, спостережна група Української сторони СЦКК здійснює заходи щодо верифікації події.

Про це повідомляє у Фейсбуці українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, передає Укрінформ.

"Сьогодні зранку, 12 грудня, дістали легкі вторинні поранення двоє військовослужбовців однієї з наших механізованих бригад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан поранених задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони. За попередніми даними, евакуації до медичного закладу поранені не потребують.

У делегації України у зв'язку з ситуацією поінформували, що через координаційний механізм заведено «режим тиші».

"Направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ. Спостережна група УС СЦКК здійснює заходи щодо верифікації події", - заявили у делегації.

Як повідомлялося, за інформацією пресцентру штабу ООС, станом на 7 годину 12 грудня у районі проведення ООС на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.