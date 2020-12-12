Окупанти тричі порушили «тишу», біля Мар'їнки застосували гранатомет

Окупанти тричі порушили «тишу», біля Мар'їнки застосували гранатомет

Укрінформ
Минулої доби, 11 грудня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«Зокрема, декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета помічено біля Мар’їнки. А по українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі провокації не несли загрози українським  воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Від початку поточної доби, 12 грудня, у смугах відповідальності українських бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

«Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», -  наголошують у штабі ООС.

Фото: ООС

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