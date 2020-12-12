У Міноборони розповіли про стан поранених бійців на Донбасі

Стан здоров’я двох українських військовослужбовців, поранених сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів, задовільний.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає Укрінформ.

У МОУ наголосили, що 12 грудня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї.

"Внаслідок рикошету ворожих куль двоє українських військовослужбовців дістали легкі поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників задовільний", - зазначили в оборонному відомстві.

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Зазначається, що про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Раніше українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі поінформувала, що двоє українських військовослужбовців уранці 12 грудня зазнали легких поранень у районі проведення ООС.