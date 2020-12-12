Військові показали Зеленському тренажер, що відтворює реальні бойові дії

Президент Володимир Зеленський у День Сухопутних військ ЗСУ відвідав 169-й навчальний центр «Десна» імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних сил України і ознайомився з роботою цього центру.

Разом із Зеленським центр відвідали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, секретар РНБО України Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, інформує пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

«Начальник навчального центру Віктор Ніколюк ознайомив Главу держави зі структурою центру та системою підготовки військовослужбовців. Зеленський оглянув тренажер для підготовки водіїв, спеціалістів військ ППО. Навчання проводяться на тренажерному комплексі ЗУ-23-2 у вигляді напівсфери, який відтворює ідентичні реальним бойові дії та дає змогу розрахунку відточити навички. На сьогодні це єдиний тренажер такого рівня в ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі поінформували, що цей центр складається з механізованого, танкового та зенітно-ракетного артилерійських полків, автомобільного та ремонтно-відновлювального батальйонів, двох навчальних центрів (197-й центр підготовки сержантського складу та 205-й центр тактичної медицини) та школи підготовки снайперів.

«Сухопутні війська роблять дуже багато для захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Тому якісні та сучасні умови підготовки українських військових є надзвичайно важливими», – зазначив Президент.

Також Президенту показали навчання з надання першої меддопомоги пораненим та евакуації поранених із поля бою.

Володимир Зеленський ознайомився з роботою центру підготовки Сухопутних військ «Десна» / Фото: Офіс Президента

Окрім того, Зеленський ознайомився з системою підготовки танкістів. Зокрема, Президент переглянув навчання у класі динамічних тренажерів на базі віртуального простору бою (VBS3), підготовку операторів танкових екіпажів та екіпажів танків у класі управління боєм, який поєднує одночасну дію кількох танкових екіпажів.

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Також Зеленський оглянув інфраструктуру школи з підготовки снайперів, зокрема - модульне містечко, класи, зразки снайперської зброї у навчальному корпусі. А на стрільбищі було продемонстровано заняття з вогневої підготовки снайперів.

Уточнюється, що на тренувальній базі снайпери ЗСУ під час навчання проходять психологічну підготовку, опановують навички стрільби з незручних положень, у русі та на різну дальність різними калібрами.

Зазначається, що комплекс має унікальну для Сухопутних військ матеріально-технічну базу.

Окрім того, відбулося відкриття пам'ятної стели на території Центру командування Сухопутних військ у Києві. Від імені Президента до стели був встановлений кошик квітів на знак вшанування пам'яті загиблих воїнів-сухопутників.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня - Сухопутних військ України.

День Сухопутних військ України відзначається згідно з Указом Президента від 18 жовтня 1997 року щорічно в цей день "ураховуючи заслуги Сухопутних військ України як найчисленнішого виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави".

Фото: Офіс Президента