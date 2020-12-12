В Україні відзначають День Сухопутних військ

У суботу, 12 грудня, відзначається День Сухопутних військ України.

Його встановлено згідно з Указом Президента від 18 жовтня 1997 року «ураховуючи заслуги Сухопутних військ України як найчисленнішого виду Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави», повідомляє Укрінформ.

Сухопутні війська ЗСУ були сформовані у складі Збройних сил України на підставі Указу Президента відповідно до статті 4 Закону «Про Збройні сили України» у 1996 році. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань Сухопутні війська відіграють вирішальну роль у виконанні ЗСУ своїх функцій як у мирний, так і воєнний час.

Сучасні Сухопутні війська ЗСУ – це багатофункціональний організм, який складається з механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ, технічного й тилового забезпечення.

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Як найчисельніший вид та основа бойового потенціалу Збройних сил України Сухопутні війська несуть найбільше навантаження та відіграють вирішальну роль під час виконання завдань операції Об’єднаних сил щодо забезпечення територіальної цілісності та недоторканності кордонів держави.

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців, працівників і ветеранів Сухопутних військ ЗСУ із професійним святом.

Текст привітання оприлюднено на сайті глави держави.

"Своєю добросовісною службою, упевненістю, рішучістю й хоробрістю ви здобули високий авторитет і довіру українського народу, а ваша звитяга та гідність є прикладом для наслідування", - наголосив Президент.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що завдяки службі військових Сухопутних військ ЗС України мільйони українців мають змогу жити і працювати під мирним небом

Про це йдеться у вітанні спікера з нагоди Дня Сухопутних військ ЗСУ, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

«Українське суспільство розуміє вагу та важливість вашої роботи, особливо в останні сім років. Ви не тільки захищаєте зі зброєю в руках територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, ви даєте впевненість у завтрашньому дні. Завдяки вашій службі та перемогам мільйони українців мають можливість жити та працювати під мирним небом», - наголосив Разумков.

Міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і начальник Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук привітали військовослужбовців Сухопутних військ Збройнил Сил України із професійним святом.

Ці привітання розміщені на сайті Міністерства оборони України.

«Сухопутні війська завжди були і залишаються головним носієм бойової могутності незалежної української держави. Як найчисельніший вид Збройних Сил України, у 2014 році особовий склад Сухопутних військ відіграв вирішальну роль у протистоянні російському агресору. Підрозділи «сухопутки» й надалі останніми роками тримають головне бойове навантаження в районі проведення операції Об'єднаних сил», - зазначив Таран.

Зі свого боку Хомчак уточнив, що Сухопутні війська складають основу ЗСУ та ООС і несуть головний тягар війни.

"Захищаючи державний суверенітет та незалежність України, мир та спокій рідних і близьких у тилу, ви самовіддано сьомий рік поспіль 24/7 стримуєте ворога. Вам у цьому допомагають мужність, хоробрість та самопожертва. Щиро дякую ветеранам Сухопутних військ за вагомий внесок у розбудову Збройних Сил України", - зазначив Хомчак.

А Корнійчук зазначив, що Сухопутні війська ЗСУ— це міцний моноліт механізованих і танкових, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони і спеціальних військ, який відіграє вирішальну роль у забезпечені обороноздатності нашої держави.

"Ваш авторитет, мужність і відвага високо оцінені в українському суспільстві. Ви є справжніми героями, які в найскладніших умовах війни отримали бойовий вишкіл та з честю виконали свій військовий обов’язок. Відданість справі й набутий вами бойовий досвід у ході виконання завдань за призначенням на Донбасі є головними чинниками перемоги в сучасній війні", - уточнив Корнійчук.