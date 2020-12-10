МОУ cпростовує фейки про оборонне замовлення та ракетні комплекси

ЗСУ використають 10 млрд грн на озброєння та військову техніку, якщо уряд прийме Програму підвищення обороноздатності Збройних Сил України у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони, коментуючи інформацію про вірогідність втрати 10 млрд грн, які передбачались на потреби ЗСУ, в тому разі, якщо Міноборони та Генштаб не закуплять за державними гарантіями озброєння та військову техніку.

«Не згорять (кошти – ред.) у разі прийняття урядом Програми підвищення обороноздатності Збройних Сил України у 2020 році. Закупівля за державними гарантіями передбачає отримання кредитних коштів, повернення яких з відсотками гарантує держава в наступні роки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, механізм закупівлі за державними гарантіями передбачає розроблення низки нормативно-правових актів щодо включення до Програми підвищення обороноздатності ЗС України у 2020 році, включення до основних показників державного оборонного замовлення, визначення умов надання державних гарантій тощо.

«Міністерством оборони України розроблені всі необхідні проєкти нормативно-правових актів. Програма затверджена 5 листопада 2020 року, заходи включені до оборонного замовлення», - запевнили в міністерстві.

У Міноборони також спростували інформацію, що армія залишиться без ракетних комплексів у найближчі 2-3 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони, коментуючи інформацію про те, що Збройні сили України у найближчі роки нібито можуть залишитись без ракетних комплексів "Нептун“, "Вільха“, "Вільха-М“.

"23 серпня поточного року береговий ракетний комплекс "Нептун" прийнятий на озброєння і проводиться робота з підготовки серійного виробництва у 2021 році в рамках державного контракту. Закупівля комплексу "Вільха" здійснюється без зривів. Завершення розроблення та закупівлю комплексу "Вільха-М" заплановано на 2021 рік", - наголосили у пресслужбі.

Як відзначили в МОУ, у 2019 році державне оборонне замовлення Міністерством оборони виконано на 99% (з вини підприємств не було виконано умови двох контрактів).

У 2020 році стан виконання державного оборонного замовлення наразі складає 94%. Залишилося здійснити доавансування та розрахунок за поставлену продукцію.

У 2021 році передбачаються показники фінансування на рівні 2020 року.