МОУ cпростовує фейки про оборонне замовлення та ракетні комплекси

МОУ cпростовує фейки про оборонне замовлення та ракетні комплекси

Укрінформ
ЗСУ використають 10 млрд грн на озброєння та військову техніку, якщо уряд прийме Програму підвищення обороноздатності Збройних Сил України у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони, коментуючи інформацію про вірогідність втрати 10 млрд грн, які передбачались на потреби ЗСУ, в тому разі, якщо Міноборони та Генштаб не закуплять за державними гарантіями озброєння та військову техніку.

«Не згорять (кошти – ред.) у разі прийняття урядом Програми підвищення обороноздатності Збройних Сил України у 2020 році. Закупівля за державними гарантіями передбачає отримання кредитних коштів, повернення яких з відсотками гарантує держава в наступні роки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, механізм закупівлі за державними гарантіями передбачає розроблення низки нормативно-правових актів щодо включення до Програми підвищення обороноздатності ЗС України у 2020 році, включення до основних показників державного оборонного замовлення, визначення умов надання державних гарантій тощо.

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«Міністерством оборони України розроблені всі необхідні проєкти нормативно-правових актів. Програма затверджена 5 листопада 2020 року, заходи включені до оборонного замовлення», - запевнили в міністерстві.

У Міноборони також спростували інформацію, що армія залишиться без ракетних комплексів у найближчі 2-3 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони, коментуючи інформацію про те, що Збройні сили України у найближчі роки нібито можуть залишитись без ракетних комплексів "Нептун“, "Вільха“, "Вільха-М“.

"23 серпня поточного року береговий ракетний комплекс "Нептун" прийнятий на озброєння і проводиться робота з підготовки серійного виробництва у 2021 році в рамках державного контракту. Закупівля комплексу "Вільха" здійснюється без зривів. Завершення розроблення та закупівлю комплексу "Вільха-М" заплановано на 2021 рік", - наголосили у пресслужбі.

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Як відзначили в МОУ, у 2019 році державне оборонне замовлення Міністерством оборони виконано на 99% (з вини підприємств не було виконано умови двох контрактів).

У 2020 році стан виконання державного оборонного замовлення наразі складає 94%. Залишилося здійснити доавансування та розрахунок за поставлену продукцію.

У 2021 році передбачаються показники фінансування на рівні 2020 року.

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