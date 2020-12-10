Україна поінформувала в ОБСЄ про роботу російських снайперів на Донбасі

З початку дії липневого перемир’я на Донбасі збройні формування РФ сім разів вели снайперських вогонь по військовослужбовцям ЗС України, у результаті чого загинули 3 бійців, ще 1 отримав поранення.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні у середу 9 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

"Порушуючи пункт 2 рішення ТКГ від 22 липня, російські збройні формування продовжують вести снайперський вогонь проти Збройних Сил України. Цей вогонь спрямований на завдання поранень та смерті українським військовослужбовцям , а також здійснення на них психологічного тиску для провокування вогню у відповідь. З 22 липня загалом було зафіксовано 7 таких випадків. У результаті троє українських військовослужбовців загинули, ще один отримав поранення", - заявив він.

Про окремі випадки роботи російських снайперів на Донбасі під час перемир’я українська делегація поінформувала країни-учасниці детальніше з використанням слайдів.

30 жовтня російські збройні формування вели снайперський вогонь та застосували гранатомети АГС-17 (10 пострілів), ГП-25 (10 пострілів) біля Водяного з боку тимчасово окупованих Пікузів. У результаті загинули 2 українських військовослужбовців.

24 листопада збройні формування РФ здійснили 3 постріли зі снайперської зброї поблизу Авдіївки з боку тимчасово окупованого Каштанового, вбивши 1 українського військовослужбовця

4 грудня російські окупаційні сили вели снайперський вогонь поблизу селища Луганське з боку тимчасово окупованої Калинівки. У результаті 1 український військовослужбовець отримав поранення.

"Інші випадки снайперських обстрілів позицій Збройних сил України мали місце 13, 14, 19 листопада та 5 грудня. Окрім українських військовослужбовців, російські збройні формування цілилися також у камери спостереження. Українська сторона СЦКК належним чином інформувала СММ про кожен такий випадок. Ми переконані, що СММ повинна надати належну оцінку таким порушенням", - заявив Лоссовський.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Тристоронньої контактній групі будо досягнуто домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Перший пункт рішення ТКГ передбачає "заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін".

Під "наступальними діями", як йдеться у домовленості, "слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, і/або будь-яке просування або переміщення озброєних осіб у бік противника, в тому числі з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій".

Другий пункт домовленості передбачає "заборону на застосування вогню, включаючи снайперський" та "заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості".