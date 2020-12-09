Минулої доби місія ОБСЄ нарахувала 27 порушень перемир'я на Донбасі

Минулої доби місія ОБСЄ нарахувала 27 порушень перемир'я на Донбасі

Укрінформ
СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала 28 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та дотримання перемир’я на Луганщині.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 292/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

"У Донецькій області Місія зафіксувала 28 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 пострілів зі стрілецької зброї на північ від н.п. Веселе (непідконтрольний урядові, 9 км на північний захід від Донецька) та 3 вибухи невизначеного походження, зафіксовані упродовж дня 7 грудня в районі на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

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Нагадується, що за попередні звітний період СММ зафіксувала на Донеччині 20 порушень режиму припинення вогню в області, зокрема 7 черг і пострілів зі стрілецької зброї поблизу ДФС.

"У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередню добу в області зафіксовано 8 таких порушень (вибухи невизначеного походження)", - повідомили у Місії ОБСЄ.

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Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 3 246 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1 347 вибухів, 110 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 37 спалахів дульного полум’я та 38 освітлювальних ракет, а також 1 714 черг і пострілів).

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