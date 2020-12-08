Минулими вихідними місія ОБСЄ зафіксувала понад 220 порушень перемир’я

Упродовж вихідних СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 89 таких порушень на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 291/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 7 грудня 2020 року, повідомляє Укрінформ.

"У Донецькій області з вечора 4 до вечора 6 грудня СММ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню, більшість з яких (зокрема 20 вибухів невизначеного походження) зафіксовано на південний-захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

У Луганській області з вечора 4 до вечора 6 грудня Місія зафіксувала 89 порушень режиму припинення вогню, зокрема 74 вибухи невизначеного походження, в районі на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ ОБСЄ зафіксувала загалом 3 218 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1 341 вибух, 100 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 37 спалахів дульного полум’я та 38 освітлювальних ракет, а також 1 702 черги й постріли).