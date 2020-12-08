Окупанти на Донбасі стягують артилерію і танки до передової - розвідка

Командування російських окупаційних військ посилює заходи бойової підготовки артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів окупаційних військ на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів. Зокрема, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупантами одночасно проводяться заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, збори з командирами взводів та молодшим командним складом, збори з командирами бойових машин, а також показові інструкторсько-методичні заняття», - повідомив речник.

Водночас, за словами Шаравари, противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням Мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.

Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 00:01 27 липня 2020 року, згідно з домовленостями, досягнутими представниками ТКГ 22 липня.

За інформацією Генштабу, станом на 4 листопада 2020 року на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей перебуває близько 38 тисяч бойовиків, 480 танків, близько 900 одиниць броньованих машин та іншої техніки. Окрім того, на кордоні з Україною на території Ростовської області (РФ) перебуває 12 батальйонно-тактичних груп, які Росія може задіяти у разі загострення ситуації на Донбасі.

Фото: ЕРА