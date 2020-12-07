В українській армії - 32 нових випадки COVID-19

Станом на ранок 7 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 3271 особа. За минулу добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 07 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3271 особа. За минулу добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 24 особи, на ізоляції - 524 особи.

У пресслужбі нагадали, що всього за час пандемії в ЗСУ одужало 7900 осіб, летальних випадків – 29.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641. За минулу добу госпіталізовано – 1 037 осіб; летальних випадків – 145; одужало – 5 123 особи.