В українській армії на COVID-19 хворіють 3240 осіб

У Збройних силах України протягом доби виявили 93 нові випадки інфікування коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«У Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3240 осіб. Всього за час пандемії одужало – 7899 осіб, летальних випадків – 29. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 473 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 75 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 93 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 8 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Нині на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 85 осіб: у Київській області – 54 військовослужбовці та 9 працівників ЗСУ, у Львівській області – 13 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України, у Вінницькій – 2 військовослужбовці, у Закарпатській – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, у Хмельницькій, Херсонській та Дніпропетровській областях – по 1 військовослужбовцю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 грудня в Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.