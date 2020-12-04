В українській армії - 183 нові випадки коронавірусу

Станом на ранок 4 грудня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 3235 осіб, за минулу добу зареєстровано 183 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 4 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3235 осіб. За минулу добу зареєстровано 183 нових випадки», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до закладів охорони здоров’я наразі госпіталізовано 11 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 172 особи, на ізоляції - 431 особа.

В пресслужбі нагадали, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 7627 осіб, летальних випадків – 27.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.