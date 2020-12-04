Вчені назвали продукти, які знижують активність коронавірусу в організмі
Укрінформ
Вчені з Університету Північної Кароліни перерахували продукти, які можуть знижувати активність ферментів коронавірусу.
Як передає Укрінформ, результати дослідження опубліковані у виданні Frontiers in Plant Science.
Дослідники з'ясували, що хімічні сполуки в винограді і зеленому чаї найбільш успішно перешкоджають поширенню коронавірусу в організмі людини, оскільки містяться в них речовини здатні блокувати ферменти протеази SARS-CoV-2.
Крім цього, знижувати активність ферментів COVID-19 здатні темний шоколад і какао.