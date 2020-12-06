Окупанти застосовують гранатомети та ПТРК, під Мар’їнкою працював снайпер

За минулу добу окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Минулої доби, 5 грудня, було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Так, в бік українських позицій неподалік населеного пункту Шуми, противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. А поблизу Водяного – застосував протитанкові ракетні комплекси.

Не було спокійно і в передмісті Авдіївки та поблизу Південного. Тут російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. В районі Авдіївки та Мар’їнки противник згодом використав і снайперську зброю. Вогнем у відповідь українські воїни зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках.

Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено.