Окупанти п'ять разів порушили «тишу» на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Від початку поточної доби, 5 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю.
На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь.
Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 4 грудня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи. Внаслідок провокаційних ворожих пострілів один український захисник отримав поранення.