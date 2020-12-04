Під Світлодарськом снайпер поранив українського бійця

Український військовослужбовець дістав сьогодні поранення від кулі снайпера російсько-окупаційних військ у районі Світлодарська на Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ

«Сьогодні о 10:46 у районі н.п. Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера отримав поранення один український військовослужбовець. Наразі він знаходиться у лікувальному закладі, його стан стабільний», - йдеться у повідомленні.

В Українській делегації також поінформували про реакцію на цю ситуацію. «1. Через координаційний механізм заведено «режим тиші». 2. Направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ. 3. Спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події», - зазначили в делегації України.

Як повідомлялося, минулої доби, 3 грудня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Фото: МОУ