Румунія занепокоєна значною кількістю зброї поблизу лінії зіткнення на Донбасі

Наявність значної кількості озброєння та військ поблизу лінії зіткнення на Донбасі, попри домовленість про припинення вогню, викликає занепокоєння.

Про це заявив в четвер під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Конфлікт в Україні продовжує бути викликом для ОБСЄ і країн-партнерів. Ми стурбовані наявністю великих обсягів озброєння та військ, розташованих поблизу лінії зіткнення, попри домовленість про припинення вогню»,- заявив Ауреску.

Він наголосив, що Румунія підтримує зусилля, що мають на меті досягнути стійке політичне вирішення конфлікту з врахуванням поваги до суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Румунський міністр також підкреслив, що Бухарест підтримує мирне вирішення конфлікту в Молдові у форматі “5+2” (Придністров’я, Молдова, Україна, ОБСЄ, Росія + США, ЄС), що спиратиметься на повагу до територіальної цілісності Молдови.

Ауреску зазначив, що Румунія підтримує нещодавнє обрання президентом Молдови Маї Санду. Він назвав її обрання “перемогою демократії”.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є одною з головних тем зустрічі.