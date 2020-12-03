В українській армії - 189 випадків коронавірусу за добу, один хворий помер

Станом на ранок 3 грудня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 3146 осіб. За минулу добу виявили 189 нових випадків та зареєстрували ще одну смерть.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ у Фейсбуці.

«Станом на 10.00 3 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3146 осіб. За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Зафіксований 27-ий летальний випадок, спричинений COVID-19. Так, працівник ЗСУ 26 листопада каретою швидкої був доставлений до Одеської міської інфекційної клінічної лікарні. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія позитивного результату не дала. Результат ПЛР-тестування на COVID-19 отримано 2 грудня.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 168 осіб, на ізоляції - 437 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 грудня у ЗСУ на COVID-19 хворіли 3039 осіб, нових випадків за добу було виявлено 149.