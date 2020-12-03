Окупанти від початку доби двічі зривали «тишу» на Донбасі

Від початку поточної доби, 3 грудня, російсько-окупаційні війська двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2", - йдеться у повідомленні.

Про застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Минулої доби, 2 грудня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася "тиша".

Водночас три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.