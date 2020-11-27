В ОРДЛО до російської армії вже призивають громадян, які отримали паспорти РФ

Громадян на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, які мають російські паспорти, вже призивають до Збройних Сил Російської Федерації.

Про це під час пресконференції в Укрінформі, присвяченій презентації звіту «Інтеграційні процеси Російської Федерації в ОРДЛО» заявив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«Ще на початку 2019 року в січні офіс Уповноваженого (ВРУ з прав людини – ред.) заявляв, що РФ готується до паспортизації місцевого населення. У травні 2019 року в ОРДЛО почали видавати вже російські паспорти… І зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх вже призивають до ЗС РФ», - сказав Лисянський.

Також він підкреслив, що у людини, яка отримала цей псевдоросійський паспорт, немає соціальних гарантій, як, наприклад, право на пенсію, але є обов’язок служити в регулярній армії РФ.

Він зазначив, що у звіті також викладені факти, як дітям 15-16 років, тобто - учням шкіл ОРДЛО 9-11 класу, прискорюють видачу паспортів так званих НЗФ, - для того, щоб вони швидше отримали так звані паспорти РФ.

У звіті представлено кілька напрямків інформації, а саме – щодо: паспортизації населення ОРДЛО, мілітаризації там дітей та підлітків, спорту як інструменту та важелю впливу і інтеграції молоді ОРДЛО в РФ, громадських та політичних аспектів інтеграції місцевих жителів ОРДЛО в РФ, учбових та освітніх аспектів інтеграції дітей з ОРДЛО в РФ, а також щодо співробітництва окупаційних адміністрацій РФ в Криму і окупаційних адміністрацій РФ в ОРДЛО з міськими радами міст РФ.

Інформація для звіту, як зазначив Лисянський, була зібрана на 70 відсотків – з відкритих джерел, на 30 – з закритих джерел.

Як повідомлялося, 20 жовтня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що близько 600 українців з ОРДЛО щодня спецрейсами доставляють до пунктів видачі паспортів в Російській Федерації.