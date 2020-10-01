1 жовтня, 12:30 - брифінг на тему: “Мілітаризація дітей у Криму: як Росія популяризує війну з дошкільного віку”

Організатори: Кримська правозахисна група, Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Учасники: Ігор Поночовний - керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя; Ольга Коріняк - заступник начальника управління Офісу Генерального прокурора; Ірина Сєдова - дослідниця Кримської правозахисної групи; Богдан Мельникович - юрист, експерт з міжнародного гуманітарного права Кримської правозахисної групи; Ольга Скрипник - голова правління Кримської правозахисної групи, модераторка.

Коротко. Під час заходу спікери представлять дані, які підтверджують причетність посадових осіб Російської Федерації до незаконного примушування кримчан служити в збройних силах РФ; свідчать про широкомасштабність вчинення воєнного злочину в контексті пропаганди військової служби серед дітей; обґрунтують унікальність такого порушення через призму національного та міжнародного права; нададуть останні відомості щодо розслідування ситуації по Україні в рамках Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як повідомляють організатори, зазначене повідомлення стосується примушення населення окупованого Криму служити в збройних силах Російської Федерації та розглядається в контексті пропаганди військової служби серед дітей.

Додаткова інформація за тел.: +38 096 952 76 76, e-mail: arkrym.prok@gmail.com (Катерина Діденко, прессекретар прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя).

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://forms.gle/NtRo6asCRpytFPzG9

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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