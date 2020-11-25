Окупанти на Донбасі чотири рази порушили «тишу», загинув боєць ЗСУ

Упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим тиші.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вогнем зі стрілецької зброї противник провокував наших захисників неподалік Водяного. По позиціях наших військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь вів ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок пострілу ворожого снайпера вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Врятувати життя воїна не вдалося.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається "тиша".