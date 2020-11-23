Жителі ОРДО обурені викликами на «перевірку» до воєнкоматів

Жителі окупованих територій Донецької області обурені вимогою окупаційної «влади» з 23 по 27 листопада «відвідати військкомати всім чоловікам ДНР».

Як передає кореспондент Укрінформу, про таку вимогу окупантів пишуть місцеві сепаратистські ЗМІ в окупованому Донецьку, а також ця новина активно обговорюється жителями в соціальних мережах.

«Військовому комісару ДНР спільно з главами адміністрацій районів, міст, районів у містах ДНР у період з 23 по 27 листопада 2020 року забезпечити проведення контрольного оповіщення і явку громадян, які перебувають у запасі, на пункти попереднього збору громадян», - цитують «указ глави Донецької народної республіки» мешканці окупованої території регіону.

Вони пояснюють, що в цьому «указі» «глава» так званої республіки Денис Пушилін пояснює мету своєї вимоги: «З метою контролю за наявністю громадян, які перебувають у запасі і приписані до військових частин (призначені у спеціальні формування) для комплектування резервних підрозділів...».

Цей «указ глави ДНР», який зобов'язує чоловіків «республіки» пройти перевірку у військкоматі, населення окупованої Донеччини сприймає як «чергове знущання незначних і нікчемних московських шісток».

Так, у загальнодоступній групі в Фейсбуці «Донецьк без глянцю» в своїх коментарях до цієї новини користувачі, зокрема, пишуть: «Раджу Чепушиліну частіше відвідувати психіатра і гостювати там довше, щоб повітря не псувати і кров здорових корінних донеччан»; «Правильний і своєчасний указ. Нема чого на диванах пиво пити, коли Чепушило в небезпеці! Всім велено здохнути за "народну" республіку»; «Спочатку резервацію влаштували, а тепер на гарматне м'ясо всіх, хто лишився»; «Це вже фільтраційний табір»; «Скоро в місті одні дідусі залишаться»; «Нехай своїм указом подавиться!».

Як повідомляв Укрінформ, раніше жителі окупованих територій Донецької області обурювалися вимогою окупантів легалізувати паспорти України, видані після липня 2014 року, щоб потім мати можливість отримати паспорт так званої Донецької народної республіки.