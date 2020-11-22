Окупанти з початку доби двічі зривали «тишу» біля Шумів та Водяного

Російські окупаційні війська від початку доби двічі порушили домовленості про повне припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, як розповіли у пресцентрі, зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Шумів, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

"Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2", - розповіли у штабі.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.