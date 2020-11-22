Окупанти з початку доби двічі зривали «тишу» біля Шумів та Водяного
Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби двічі порушили домовленості про повне припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Зокрема, як розповіли у пресцентрі, зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Шумів, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
"Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2", - розповіли у штабі.
Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.