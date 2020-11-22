Окупанти відкривали вогонь біля Водяного, втрат немає

За минулу добу окупанти один раз відкрили вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж минулої доби, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.