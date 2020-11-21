Окупанти сім разів за добу порушили «тишу», втрат немає

Упродовж минулої доби окупанти сім разів порушили тишу, а також здійснили дистанційне мінування позицій наших військ використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Упродовж минулої доби, 20 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми ворог застосував стрілецьку зброю, а неподалік Кам’янки, Водяного, Піщевика, Павлопіля та Авдіївки – стрілецьку зброю та гранатомети різних систем", - йдеться у повідомленні.

Також військові повідомили, що з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного, окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

"Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 21 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - зазначили у штабі ООС.

Там нагадали, що українські військові продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року, однак готові адекватно відреагувати на дії ворога у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.