На позачерговому засіданні підгрупи ТКГ обговорюють розблокування КПВВ

Позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, скликане за ініціативою України, розпочалось у режимі відеоконференції, обговорюють питання розблокування роботи КПВВ.

Як передає Укрінформ, про це делегація України в ТКГ повідомила у Фейсбуці.

"О 14.00 у режимі відеоконференції розпочалось позачергове засідання гуманітарної підгрупи ТКГ. Основне питання для обговорення: розблокування роботи КПВВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання вдалося організувати завдяки неодноразовим зверненням української сторони та тиску міжнародних партнерів.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке" через перешкоди з боку найманців РФ.

17 листопада США закликали Росію та підконтрольних їй бойовиків відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру коштом мирних жителів.

Посольство Великої Британії в Україні 16 листопада заявило, що Росія повинна виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток на окупованому Донбасі негайно відкрити КПВВ у Золотому і Щасті.

Читайте також: США закликають Росію та бойовиків відкрити всі КПВВ на Донбасі

МЗС Франції і Німеччини 13 листопада привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі і закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.