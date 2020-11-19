В українській армії за добу - 202 нові випадки коронавірусу

Станом на ранок 19 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2525 осіб. За минулу добу зареєстровано 202 нові випадки.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 19 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2525 осіб. За минулу добу зареєстровано 202 нових випадки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 38 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 165 осіб, на ізоляції - 390 осіб.

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У пресслужбі нагадали, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужали – 5839 осіб, летальних випадків – 25.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 листопада лабораторно підтверджені 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 13 357.

Фото: ДПСУ