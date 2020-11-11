В українській армії виявили 117 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 11 листопада у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 2258 осіб, за останню добу виявлено 117 нових випадків. Крім того, зафіксований 20-ий випадок смерті від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 11 листопада у Збройних силах України на COVID-19... хворіє 2258 осіб. За минулу добу зареєстровано 117 нових випадків захворювання», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що зафіксований 20-ий летальний випадок в армії від COVID-19. Працівник ЗСУ (м. Одеса) перебував на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації для інфекційних хворих "Лікарні водників" з приводу COVID-19, ускладненої двобічною полісегментарною пневмонією. 10 листопада стан здоров’я пацієнта різко погіршився, інтенсивна терапія не дала позитивного результату.

У пресслужбі також повідомили, що наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовані 20 осіб, вдома під наглядом медичної служби перебувають 97 осіб, на ізоляції - 470 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.