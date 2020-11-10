Окупанти на Донбасі встановлюють «мінні пастки» виробництва РФ – розвідка

Російські окупаційні війська продовжують облаштовувати свої передові позиції та встановлювати мінні загородження на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує використовувати режим тиші для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Крім того, противник застосовує диверсійно-розвідувальні групи та саперні підрозділи для перевірки мінних загороджень та встановлення нових мінних пасток з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами», - повідомив речник.

Крім того, за словами Шаравари, підконтрольні російським окупаційним адміністраціям засоби масової інформації розповсюджують фейкову інформацію про недотримання українською стороною умов розведення військ та відновлення найближчим часом повномасштабних бойових дій ЗСУ.