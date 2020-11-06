КБ «Луч» представило макет розвідувально-ударного БПЛА «Сокіл-300». Комплекс призначений для ведення розвідки та завдавання ударів на оперативну та тактичну глибину противника.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АрміяInform.

За словами генерального конструктора — генерального директора ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Олега Коростельова, корисне навантаження, яке може нести наш БПЛА, становить 300 кг. Тобто це еквівалент чотирьох протитанкових ракет типу «Бар’єр», які розробили та виготовляють на підприємстві.

В Україні представили макет ударного безпілотника «Сокіл-300» / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Нині для цього безпілотного літального апарата вже відпрацьовано близько 85 % складників. Зокрема оптико-електронну станцію наведення та системи підвіски озброєння, що вже розробили та виготовляють для гелікоптерів. Крім того, різні системи контролю польоту, інерційна система, система живлення двигуна та інші вже відпрацьовані на крилатій ракеті Р-360 ракетного комплексу РК-360 МЦ «Нептун».

За словами Коростельова, вартість дослідно-конструкторських робіт оцінюється у 150 млн грн, а вартість самого БПЛА становить близько 50 млн грн. Для прикладу, вартість лише оптичної прицільної станції наведення вітчизняного БПЛА становить в середньому $300-350 тис., а на «Байрактарі» — орієнтовно $1,2-1,3 млн.

Максимальна злітна маса «Сокола» становить 1130 кг, максимальна швидкість — 210 км/год, тривалість польоту — 26 годин, а його максимальна дальність — 3300 км; озброєний чотирма крилатими керованими ракетами з дальністю ураження до 10 км, додав він.

За умови належного фінансування робіт з проєктування та виготовлення БПЛА «Сокіл» КБ «Луч» спроможне впродовж 9–12 місяців повністю завершити цю роботу й передати «Сокіл» на державні випробування, наголосив Коростельов.