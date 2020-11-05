Окупанти минулої доби шість разів зривали «тишу» на Донбасі
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
"...режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки й Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Бойових втрат і поранень серед бійців Об’єднаних сил не було.
Всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи біля Шумів задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об’єднаних сил збили безпілотник окупантів.
Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша".