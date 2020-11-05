Окупанти минулої доби шість разів зривали «тишу» на Донбасі

Упродовж минулої доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень режиму "тиші" з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"...режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки й Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед бійців Об’єднаних сил не було.

Всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи біля Шумів задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об’єднаних сил збили безпілотник окупантів.

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Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша".