Кількість хворих на COVID-19 в українській армії перевищила 1800

Станом на ранок в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1851 особа.

За минулу добу виявлено 167 нових випадків. Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 4 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1851 особа. За минулу добу зареєстровано 167 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 22 особи, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 145 осіб.

У пресслужбі також нагадали, що всього за час пандемії в ЗСУ одужало – 4342 особи, летальних випадків – 17. На ізоляції наразі перебуває 354 особи.

Як повідомляв Укрінформ, вчора, станом на ранок 3 листопада, у Збройних силах України на COVID-19 хворіло 1770 осіб. За попередню добу було зареєстровано 115 нових випадків.

В Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вже 176 404, померла 7731 людина.