Через коронавірус лінія розмежування з ОРДЛО стала «непрохідною» - правозахисниця

З початку епідемії COVID-19 правила перетину лінії розмежування з ОРДЛО стали значно суворішими.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" розповіла правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Ірина Пецко.

"Лінія розмежування "непрохідна": зараз працюють тільки два КПВВ, але працюють з дуже великими обмеженнями. У "Станиці Луганській" був введений карантин і пройти на непідконтрольну територію можна тільки з дозволу командира Об'єднаних сил. У Донецькому напрямку, щоб виїхати з ОРДЛО, потрібно отримати дозвіл штабу ООС", - розповіла Пецко.

За її словами скористатися такими можливостями може дуже невелика кількість людей. Тож багато хто шукає обхідних шляхів, тим самим наражаючись на небезпеку

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада планується відкрити КПВВ в Щасті та Золотому на Луганщині. Крім того, у Щасті почне роботу перший сервісний центр.

Фото: ДПСУ