В українській армії за добу - 115 випадків коронавірусу

Станом на ранок 3 листопада у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 1770 осіб. За минулу добу зареєстрували 115 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 03 листопада у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1770 осіб. За минулу добу зареєстровано 115 нових випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.

Із них у закладах охорони здоров’я перебуває 21 особа, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 94 особи.

У пресслужбі нагадали, що всього за час пандемії в ЗСУ одужали 4256 осіб, зареєстрованих летальних випадків – 17.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.

Фото: ДПСУ