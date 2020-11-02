В українській армії - 1731 хворий на COVID-19

Станом на ранок 2 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1731 особа. За попередню добу виявили 65 нових випадків захворювання.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 2 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1731 особа. За минулу добу зареєстровано 65 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 15 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 50 осіб.

У пресслужбі також повідомили, що загалом у ЗСУ за час пандемії одужало 4180 осіб, летальних випадків – 17.

В Україні станом на 2 листопада лабораторно підтвердили 402 194 випадки COVID-19, з них за добу – 6 754.