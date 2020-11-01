В українській армії зафіксували 112 випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 1 листопада в Збройних силах України зареєстрували 1701 хворого на COVID-19, за останню добу виявлено 112 нових випадків. Один працівник ЗСУ помер.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

“Станом на 10.00 1 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1701 особа. За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ЗСУ з початку пандемії зафіксований 17-ий летальний випадок.

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За інформацією пресслужби командування Медичних сил ЗСУ, наразі у закладах охорони здоров’я перебуває 21 особа, вдома під наглядом медичної служби - 91 пацієнт.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959. Упродовж доби зафіксовано 110 нових летальних випадків. Одужали – 2 513 осіб.